Москва, 18 января, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В будущей избирательной компании в Госдуму рейтинги главы государства, а также нынешний достаточно стабильный рейтинг «Единой России» не будут так позитивно действовать, как это происходило на протяжении последних трех лет, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин на заседании экспертного клуба «Регион» 18 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Данилин

«На фоне проходящей федеральной кампании, абсолютно убежден, что мы столкнемся с гораздо сложной кампанией, чем мы видели в течении прошлых трех лет в регионах. Рейтинги главы государства и нынешний довольно стабильный рейтинг «Единой России» не будут так позитивно действовать, как это происходило на протяжении последних трех лет, особенно двух лет. И кампания, конечно, будет во многом походить на кампанию 2011 года», — считает Данилин.

Эксперт обратил внимание на Костромскую и Ярославскую области как на регионы, в которых наряду с Подмосковьем партия власти на минувших региональных выборах набрала минимальное количество голосов. В связи с чем, по его словам, их рассматривают как проблемные и для «Единой России», и для власти в целом.

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«Оба эти региона смогли достаточно успешно пройти избирательные циклы по региональным ЗАкСам. Это 2013 год в Ярославле и прошлый год в Костроме», — отметил эксперт.

Еще одним результатом прошедших выборов в Костромской области, по словам Данилина, стал бунт части местных элит, когда часть бизнеса достаточно консолидировано оказала поддержку кандидату от КПРФ. Однако желания реально побороться за власть у кандидата от партии не было, так как за отказ от борьбы коммунисты получили хорошее представительство в Законодательном собрании области, отметил он.

«Некоторая часть элит в этом коттеджном поселке взбунтовалась и некоторая часть ювелирного бизнеса консолидированно выступила против губернатора и оказала поддержку кандидату от КПРФ», — подчеркнул политолог.

Напомним, 18 января 2016 года в пресс-центре ИА REGNUM состоялось первое заседание клуба «Регион» на тему «Российские регионы в 2016 году: сценарии реагирования на кризис». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».