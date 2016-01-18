Каракас, 18 января, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Велосипедист из Коста-Рики Йосеф Чаварриа стал чемпионом 51-й велосипедной гонки Vuelta al Tachira, которая завершилась в воскресенье, 17 января. С этой победой Коста-Рика вступает в клуб стран-победителей, вместе с Колумбией, Кубой и Россией, передает AVN.

retrophoto.nnm.ru Велосипедист

Напомним, Vuelta al Tachira («Путешествие по Тачире») — велосипедная гонка среди профессиональных спортсменов, которая проводится в Венесуэле с 1965 года. Первоначально все этапы гонки проходили по штату Тачира, однако, со временем, маршрут гонки распространился и на соседние штаты (Мерида, Трухильо, Баринас, Зулиа и другие), иногда маршрут гонки захватывает и территорию Колумбии.

Особенно знаменитыми стали этапы, проходящие по улицам города Сан-Кристобаль — столице штата Тачира, а также горные этапы по штату Мерида и району Капачо. Традиционно основными соперниками гонки являются спортивные клубы Венесуэлы и Колумбии.

Победитель гонки — представитель клуба Nestlé Giant завершил в воскресенье последний, десятый, этап гонки, проведя в общей сложности на велосипеде 35 часов 34 минуты и 19 секунд. На втором месте венесуэлец Хорхе Абрео (клуб AmoTáchira-Concafé), на третьем — Йосвангс Рохас, тоже из Венесуэлы (клуб Kino Táchira).

«Сегодня я стал частью истории гонки Vuelta al Tachira, атмосфера этих соревнований впечатляет, я очень счастлив и доволен горячим приемом болельщиков», — заявил Йосеф Чаварриа.

Чемпион поблагодарил Венесуэлу за гостеприимство и посвятил свою победу Коста-Рике.