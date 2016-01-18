Владимир, 18 января, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Бывшая заведующая педиатрическим отделением МУЗ «Суздальская центральная районная больница» Татьяна Быстрова признана виновной в причинении смерти по неосторожности годовалому ребенку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области, суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. Врач освобождена от исполнения наказания в силу амнистии.

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Татьяна Быстрова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В суде было установлено, что врач с 23-летним стажем ненадлежащим образом провела «диагностику и организацию мероприятий по оказанию медицинской помощи малолетнему ребенку, в том числе по вызову в отделение специалиста по эндоскопии».

«Не собрав полный анамнез, не приняв меры к проведению очевидно требовавшейся бронхоскопии, обвиняемая с поставленным ею приоритетным диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция средней степени тяжести», фактически отсутствовавшим у пациентки, назначила ребенку лечение по общепринятым методикам, рентгенологическое и лабораторное исследования и направила девочку на госпитализацию в инфекционное отделение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в 2013 году. В отделении реанимации скончалась 13-месячная девочка. Дома она подавилась семечкой, родители попытались ее вытащить, но состояние только ухудшалось. Участковый врач направил ребенка в районную больницу. Там сделали все необходимые анализы, после чего родители вместе с малышкой поехали за вещами. Дома у девочки случился приступ остановки дыхания. Когда семья вернулась в больницу, ребенок уже находился в тяжелом состоянии.

Врачи решили отправить ребенка из районной в областную больницу. Однако реанимобиль дождаться не удалось. В это время он находился на другом вызове. К вечеру девочка умерла в реанимации Суздальской ЦРБ.

Татьяна Быстрова свою вину не признала. На защиту встали эксперты Национальной медицинской палаты России. По их мнению, женщина не могла повлиять на ситуацию, а родителям ребенка стоило подать иск к медицинским организациям Владимирской области.

«Эксперты НМП пришли к выводу, что в действиях педиатра по отношению к смерти ребенка отсутствуют признаки вины в форме небрежности (неосторожности). Для экспертов Палаты очевидно, что обвиняемая не могла предвидеть возможности смерти ребенка от рефлекторного апноэ (остановки дыхательных движений — прим. ИА REGNUM ). Также врач-педиатр не могла ускорить приезд реанимобиля, который находился на другом вызове», — говорилось в заключении.