Киев, 18 января, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель главы администрации президента Украины Петра Порошенко Юрий Косюк считает обманом украинцев зону свободной торговли с ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Все будет хорошо

Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки», выдержки из материала публикуют 18 января центральные украинские СМИ.

«Никакого открытия рынков не произошло. Знаете, в колесах такой механизм называется ниппель. В одну сторону пропускает, в другую сторону — нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками. Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Поэтому это такая себе зона свободной торговли только в одну сторону, только в сторону Украины», — заявил Косюк, которому на Украине принадлежит крупный аграрный бизнес.

«Я думаю, что мы обмануты», — констатировал бывший чиновник администрации Порошенко.

«Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования. Чтобы вы понимали: Украина производит 1,2 млн тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту — 16 тыс. тонн. Ну, плюс к тому же можно ввезти без пошлины 20 тыс. тонн целой замороженной курицы (которая абсолютно никому не нужна). На все, что сверх этой квоты, — пошлина больше 1000 евро за тонну», — отметил он.

Характеризуя ситуацию в целом, бизнесмен заявил, что вопреки заявлениям официальной власти в Киеве, он не ждет роста экономики Украины, поскольку «внутренний потребитель становится беднее… внешние рынки, но они какие были, такие и есть… а зарубежные инвестиции на Украину в ближайшее время не придут».

Украинские СМИ уточняют, что Косюк был назначен в администрацию Порошенко в июле 2014 года, но уже в декабре того года решил вернуться в бизнес и, соответственно, переведен на должность внештатного советника президента Украины.