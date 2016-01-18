Москва, 18 января, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В нынешнем выборном цикле проблемы регионов будут основными, в их числе, прежде всего — региональная власть в 2016 году и состояние бюджетов субъектов Федерации. Такое мнение в ходе круглого стола в ИА REGNUM 18 января высказал директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Журавлев

«Главная проблема региональной власти в ее сплоченности. Ее образ — коттеджный поселок. И это ее отличие от региональной власти других стран, — отметил политолог. — Бизнес и власть — одна элита, что создает свои политические и социально-политические механизмы». Журавлева поддержал политолог Павел Данилин, который в качестве примера привел ситуацию в в Ярославле и Костроме, где наряду с Москвой у «Единой России» был наименьший процент на последних выборах. «Эти регионы смогли достаточно успешно пройти выборные циклы по региональным заксам в 2013 году, а в Ярославле ПАРНАС смог получить мандат, который позволяет им без сбора подписей участвовать в выборах в Госдуму, — напомнил Данилин. — Тем не менее на выборах и там и там «Единая Россия» набрала более 50% голосов. Хотя это и сложные регионы, и они останутся сложными на выборах в Госдуму по той же причине «коттеджного поселка».

«Как только ситуация выйдет на федеральный уровень, мы столкнемся с гораздо более сложной избирательной кампанией. Рейтинги главы государства и «Единой России» не будут действовать так стабильно, как это было в последние два года, и вполне возможно, что кампания на выборах в Госдуму будет во многом напоминать ситуацию 2011 года», — резюмировал Данилин.

Сегодня, 18 января 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялось первое заседание клуба «Регион» на тему «Российские регионы в 2016 году: сценарии реагирования на кризис». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».