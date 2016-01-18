Москва, 18 января, 2016, 14:20 — ИА Регнум. 18 января в Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя прошла Божественная литургия святителя Василия Великого и чин великого освящения воды. Литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Вход был открыт для всех желающих, и в Крещенский сочельник в храме собрались сотни верующих: многие приходили целыми семьями.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на праздник Крещения в Москве откроют 59 мест для купания. Каждую купель оборудуют деревянными настилами для выхода на лед, поручнями и ступенями для входа в воду. У купелей будут дежурить спасатели МЧС.