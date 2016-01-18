Лондон, 18 января, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Британский режиссер Ридли Скотт сообщил о планах создания продолжения фильма «Чужой». Его предполагаемое название — «Чужой: Завет».

Цитата из к/ф «Прометей». реж Ридли Скотт. 2012. США, Великобритания Новый мир

В связи с его содержанием фильм, по оценке самого режиссера, получит американский рейтинг R. Это означает, что лица младше 17 лет не будут допускаться на просмотр без родителей.

Исходя из предполагаемого рейтинга, режиссер собирается вставить в фильм максимальное количество сцен с насилием и кровью, пишет The Independent.

Съемки фильма планируется проводить в Австралии. «Чужой: Завет» будет продолжением фильма «Прометей», снятого в 2012 году.

В фантастическом фильме «Прометей», снятом лишь по мотивам первоначального «Чужого», в сюжет добавлены философские и религиозные мотивы. Однако, основным содержанием фильма является нагнетание ужасов, связанных с попыткой общения с пришельцами, когда-то прилетавшими на Землю.