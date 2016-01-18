Киев, 18 января, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин раскритиковал предприятия теплокоммунэнерго за перерасход газа, отметив, что при большем производстве тепла ТКЭ не получат от государства компенсации по разнице тарифов, поскольку они не предусмотрены в бюджете-2016.

all-pix.com Новая энергетическая политика Киева

Это заявление комментирует украинский эксперт, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Низкая температура в течение первых десяти дней января продемонстрировала новую энергетическую политику правительства Украины в вопросе обеспечения теплом населения. Политика заключается в экономии газа за счет снижения температурного режима в квартирах граждан. Новый морозный прогноз погоды на вторую половину января, к сожалению, снова заставит многих жителей дневать и ночевать в холодных квартирах при температуре в лучшем случае 12−16 градусов. Также особенно это почувствуют как детские сады и школы, где не объявлен карантин, а также больницы и бюджетные учреждения. Главный принцип новой энергетической политики правительства заключается в снижении объемов поставок газа для теплокоммунэнерго, которым хватает газа для обеспечения в квартирах температуры на уровне 12−16 градусов», — говорится в комментарии, который поступил в распоряжение ИА REGNUM.

Корольчук отмечает, что «спрятал голову в песок» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, который запомнился тем, что весь прошлый невероятно теплый отопительный сезон (2014−2015 гг.) и в преддверии текущего сезона расхваливал и призывал население привыкать жить при температуре 16−18 градусов в квартирах.

«Коболев ни разу во время морозов в январе этого года не подтвердил свою позицию относительно полезности 12−16 градусов в квартирах. Тем более ни разу «Нафтогаз» не извинился перед населением (а среди них и дети, и пожилые люди) за то, что сознательно ограничивает поставки газа для ТКЭ. На этом фоне жизнерадостная рекомендация гражданам премьера Яценюка «не платить» за холодные дни и температуру ниже 12 градусов, а требовать перерасчета — это не что иное, как изящная политическая ирония над собственным народом. Количество людей, которые рискнут не оплатить счет, будут считанные единицы. Как и те, кто успел пройти сложную процедуру систематического вызова и фиксации заниженной температуры в квартире со стороны ЖЭКов. Поэтому остается надеяться на перерасчет со стороны ТКЭ», — подчеркивает член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

А вот правительство будет в «плюсе», констатирует Корольчук, поскольку будет использовано меньше газа.

«Хотя, по приблизительным оценкам, в такой «холодный» способ удастся сэкономить максимум до 500 млн куб. м газа в отопительный период (всего ТКЭ потребляют 8 млрд куб. м). Также часть потребителей все равно будет вынуждена оплачивать тепло по тарифам, которые оказались существенно завышенными. Поскольку по результатам полученных квитанций в ноябре и декабре дома без теплового счетчика оплачивали стоимость тепла почти вдвое больше. Средняя двухкомнатная квартира в столице без домового теплового счетчика оплачивала 750 грн. за отопление, а со счетчиком — 400 грн. Фактически правительство должно вести речь не о пересчете, а о пересмотре тарифа на тепло для таких квартир. И в таком случае не нужно будет ни «искусственно» экономить газ, ни осуществлять перерасчет. Население будет способно финансово оплатить стоимость тепла при условии снижения стоимости 1 Гкал с нынешних средних 650−750 грн. — до среднего уровня 400−450 грн.», — резюмировал специалист.