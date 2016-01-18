Киев, 18 января, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Представители 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ за покрытие контрабанды в Донбассе получили около 100 миллионов гривен (порядка $4 млн) взяток.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Об этом в эфире «Радио Вести» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По словам Матиоса, на данный момент ведется расследование деятельности руководства 28-й бригады ВСУ. Уже привлечено к ответственности 8 человек. Они покрывали контрабанду товаров и грузов на неподконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР.

«Одним из знаковых является расследование дела против комбата 28-й отдельной механизированной бригады. Там много честных патриотов Украины, однако к уголовной ответственности мы привлекли 8 человек, — и есть 5 приговоров, — которые способствовали пересечению линии разграничения транспортными средствами», — сказал прокурор.

Только за 5 месяцев таким образом украинские военные смогли «заработать» 100 миллионов гривен по одном блокпосту.

«По данным СБУ, подтвержденным следствием, за период пребывания отдельных подразделений этой 28-й бригады в зоне ответственности через один из блокпостов прошло более 500 авто с разным товаром. Сумма неправомерной выгоды составила более 100 млн гривен за эти 5 месяцев», — сказал Матиос.

ИА REGNUM напоминает, что 21 сентября 2015 году СБУ и Генпрокуратура задержали комбата 28-й ОМБР ВСУ по подозрению в получении взятки свыше миллиона гривен. Ранее назначенный Киевом так называемый глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука неоднократно заявлял о том, что контрабандой грузов с украинского Донбасса в ДНР и ЛНР занимаются военные высших рангов.