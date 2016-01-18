Москва, 18 января, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра финансов Сергея Шаталова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

www.minfin.ru Экс-замминистра финансов Сергей Шаталов

Шаталова освобожден от должности в связи с его выходом на пенсию.

Как сообщает ИА REGNUM, заместителем министра финансов РФ Шаталов (1950 года рождения) работал с июня 2013 года.