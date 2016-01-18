Ростов-на-Дону, 18 января, 2016, 11:53 — ИА Регнум. «Мы начали не так хорошо, как хотели. У нас были приличные моменты в последние 10 минут первой половины игры, когда мы поменяли защиту, наш вратарь отбила несколько мячей. Тогда мы смогли убежать в отрыв и стали немного ближе к команде «Флери» перед началом второго тайма. Это была очень тяжелая половина встречи, неважная для нас», — так прокомментировал победный для своих подопечных матч между женскими гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Флёри-Луаре» (Франция) (27:22) датчанин Ян Лесли. Матч состоялся в Париже накануне, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

vk.com/hcrostovdon Афиша гандбольного матча

Наставник назвал и причины такой игры. «Во-первых, это связано с тем, что француженки — опытные игроки, которые особенно сильны на домашней площадке. У них много возможностей, чтобы быть хорошей командой. Во-вторых, мы не поняли тактику на матч. Некоторые игроки не помогали тогда, когда должны были делать это. Другие уходили вместо того, чтобы остаться. Мы сделали очень много плохих бросков в атаке, много ошибок в передачах. У нас сильная команда, много хороших игроков, но мы сыграли только 45 минут, первые 15 минут были ниже нашего уровня», — считает Лесли.

По словам тренера донского коллектива, девушки должны обратить на свою игру внимание и провести работу над ошибками. «Следующие четыре игры мы проводим дома, а затем едем в Будапешт и играем с «Ференцварош», а потому не можем играть так, как сыграли накануне», — обратил внимание Лесли.

Наставник отметил, что рулевой «Флери» использовал тактику игры с двумя линейными. В свою очередь ростовский коллектив пробовал два вида стратегии. «Мы брали одного игрока индивидуально и в то же время смещались назад в защиту. Для соперниц это было плохо, они не понимали, кто находится на площадке. Это был тактический момент. Во второй половине игры мы показали, на что способна наша защита и, разумеется, вратарь. Катрин Лунде была на высоте. Голкипер ростовчанок отбила все мячи в самые острые моменты», — сказал Лесли.

Напомним, что 9 января ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» (Венгрия) со счетом 23:21. Как тогда отметил Ян Лесли, перевесить чашу весов в свою сторону его подопечным удалось благодаря игровой практике голкипера Катрин Лунде в венгерской лиге.

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