Санкт-Петербург, 18 января, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня в Санкт-Петербуржском киноцентре «Ленфильм» пройдёт предпремьерный показ исторической драмы «Кровь моей крови» знаменитого итальянского режиссёра Марко Беллоккьо. Как сообщили в пресс-службе «Ленфильма», в прокат фильм выйдет 21 января.

Цитата из к/ф «Кровь моей крови». реж Марко Беллоккьо. 2015. Италия, Франция, Швейцария Испытания огнем

Новая артхаусная лента Беллоккьо, автора «Улыбки моей матери» и «Здравствуй, ночь», переносит зрителя в средние века. Совет монахов вершит суд над девушкой, обвиняемой в соблазнении молодого священника. Юноша покончил с собой после близости, и девушку признали ведьмой, приписав ей ворожбу и колдовство. Тем временем в монастырь прибывает брат-близнец погибшего Фабрицио и тоже жаждет расправиться с преступницей…

Главные роли в фильме исполнили Альба Рорвахер, Роберто Херлицка, Пьер Джорджо Беллоккьо, Лидия Либерман и Федерика Фракасси.

Итальянский кинорежиссёр Марко Беллоккьо — автор более чем 30 полнометражных фильмов, в числе которых «Никто или все», «Кинокамера», «Прыжок в пустоту», «Китай близко», «Улыбка моей матери», «Здравствуй, ночь», «Спящая красавица». Обладатель наград Берлинского, Каннского и Венецианского кинофестивалей, в том числе, «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф на Венецианском фестивале в 2011 году.

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