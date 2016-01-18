Чебоксары, 18 января, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В Чувашии в этом году подготовлено 58 мест организованного купания в Крещенский праздник, в основном — на прудах республики. На месте массового купания будут действовать 62 купели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Купание

На реках организовано 13 мест массового купания, где подготовлено 16 иорданей. Здесь проведены замеры толщины льда, донья прорубей обследованы водолазами. На многих из этих точек будут развернуты специальные пункты обогрева.

Десять купелей оборудованы на реке Волга, в том числе семь — в Чебоксарах: традиционно четыре иордани освятят в районе Свято-Троицкого мужского монастыря, а также в посёлках Сосновка, Сюктерка, возле санатория «Чувашия». Ожидается, что в иордани окунутся около 10 тыс. жителей и гостей столицы. Напомним, в 2015 году в местах массового купания у стен Свято-Троицкого мужского монастыря присутствовало около 10 тыс. человек (в 2014 году — 14,7 тыс.), в Заволжье — более 300 человек.

Также на Волге подготовлены места для Крещенских купаний в Новочебоксарске, Козловке и Марпосаде.

В местах массового купания граждан планируется организовать круглосуточное дежурство экстренных служб. В ночь на Крещение обеспечивать безопасность у иорданей будут спасатели, врачи, сотрудники правоохранительных органов, другие ответственные службы.