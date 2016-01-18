Калуга, 18 января, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, на заводе автоконцерна Volkswagen в Калуге после корпоративного отпуска возобновилась сборка автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации пресс-службы «Фольксваген Групп Рус». Конвейер этого калужского автозавода был остановлен 21 декабря прошлого года. На предприятии период вынужденного простоя использовали для модернизации сборочных линий. В этом году калужское предприятие Volkswagen приступит к сборке новых моделей Polo Allstar, тем самым немецкий концерн намерен укрепить позиции Volkswagen в России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году российский автомобильный рынок продолжал ощущать на себе влияние слабой экономики, значительного повышения цен и высоких процентных ставок. В этой связи компания Volkswagen Group Rus применила ряд мер по адаптации производства к сложившейся экономической ситуации.

Так, с апреля до июля производственная программа на автозаводе Volkswagen в Калуге была сокращена по пятницам на условиях простоя. С мая производство стало двухсменным. Одновременно Volkswagen Group Rus применил корректирующие меры в отношении персонала: части сотрудников было предложено перейти на новый центральный склад запасных частей и аксессуаров в Чехове (Московская область). Желающие также смогли перейти на новый завод двигателей в Калуге. Контракты 150 временных сотрудников не были продлены. Volkswagen Group Rus предложил сбалансированные компенсационные пакеты тем сотрудникам, которые покинули компанию по соглашению сторон. 120 сотрудников калужского завода посетили немецкие заводы Volkswagen в Цвикау и Эмдене для повышения квалификации.

Напомним, что автомобильный завод Volkswagen в Калуге был открыт в технопарке «Грабцево» в ноябре 2007 года. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей.

В настоящее время на калужском автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и ŠKODA Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. Мощность завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тысяч двигателей в год. С общим объемом инвестиций в 1 млрд евро в строительство и в модернизацию завода в Калуге концерн Volkswagen является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую автомобильную промышленность.