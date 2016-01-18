Москва, 18 января, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В регионах России за счет грантовой поддержки местных инициатив граждан будут реализованы проекты по созданию зон отдыха, спортивных и детских площадок и других объектов. В 2015 году на эти цели из средств федерального бюджета было выделено 85,5 млн рублей, сообщили в Минсельхозе РФ.

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Ожидается, что по итогам 2015 года будет реализовано 316 проектов местных инициатив граждан, которые позволят создать и обустроить в 28 регионах — 289 зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок. Кроме того, планируется реализовать 27 проектов по сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-культурных памятников.

Среди регионов-лидеров, по количеству реализованных по инициативе граждан проектов на сегодня находятся Ульяновская область — 71 проект, Вологодская и Иркутская по 47 проектов в каждой из областей, в Пензенской области в 2015 году было реализовано 33 проекта.