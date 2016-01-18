Тальменка, Алтайский край, 18 января, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Жители алтайского села Тальменка 16 января повторно провели гражданскую акцию по расчистке дорог в райцентре. Об этом сегодня сообщил ИА REGNUM один из инициаторов акции Андрей Ласкуткин.

Елена Ивонина Гражданская акция жителей алтайского села Тальменка по расчистке дорог

«Дочистили своими реками перекресток улиц Партизанская-Куйбышева. Несмотря на сильный мороз, собралось 18 неравнодушных!», — отметил Андрей Ласкуткин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предыдущая акция по расчистке дорог, организованная в Рождество и с «легкой руки» Андрея Ласкуткина получившая название «волшебный пендель», оказалась на удивление результативной. Сразу после праздников местное начальство вывело на улицы села небывалое количество техники. Дорожники убрали также и снег, скопившийся возле административных зданий: поселкового совета, полиции, а также бордюра вдоль школы.

Напомним, проблему очистки дорог на Алтае усугубили погодные условия: на смены оттепели пришли снегопады и морозы. Проблема неубранных дорог и по сей день актуальна для многих территорий Алтайского края.