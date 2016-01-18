Давос, Швейцария, 18 января, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Всемирный Экономический Форум в Давосе, который откроется 20 января, будет проходить на фоне нарастающего имущественного расслоения между бедными и богатыми, а также усилении политических противоречий в США, Европе и на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

firestorm.coop Пирамида капиталистической системы. Фрагмент. 1911

По данным благотворительной организации Oxfam, 62-м жителям планеты, из которых 53 — мужчины, принадлежит столько же, сколько половине всего беднейшего населения мира, и пропасть эта расширяется быстрее, чем предполагалось ранее. Также в докладе, опубликованном 18 января, говорится, что 1% состоятельных жителей планеты принадлежит больше, чем остальным 99% населения.

Тем не менее, экономическим расслоением дело не заканчивается: собравшиеся на форум в швейцарских Альпах политики и лидеры бизнеса столкнутся не только с проблемой имущих и неимущих. Нельзя забывать и о политических противоречиях. На Ближнем Востоке противостояние между шиитами и суннитами достигло стадии кризиса, исламские террористы контролируют обширные территории в Ираке и Сирии.

Конфликты на Ближнем Востоке вылились в проблемы и для Европы, приведя к глубокому расколу в ЕС относительно стратегии разрешения ситуации с беженцами, прибывших в ЕС, число которых, по данным Международной организации по миграции, превысило один миллион человек в 2015 году.