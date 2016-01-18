Рязань, 18 января, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Рязань» одержал победу над «Ижсталью» из Ижевска в домашнем матче чемпионата ВХЛ 17 января. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу рязанских хоккеистов. Как сообщает 7info, трибуны во Дворце спорта «Олимпийский» были переполнены.

hockey.sport.ua Хоккей

За рязанский клуб шайбы в ворота соперников отправили Андрей Рукин, забивший дважды, Иван Петраков, и Никита Манухов. Единственную шайбу в ворота «Рязани» забил Дмитрий Уткин.

Таким образом, «Рязань» одержала десятую победу в 11 последних встречах.

По итогам последнего матча «Рязань» занимает вторую строчку турнирной таблицы.

Следующая игра «Рязани» состоится 19 января — с нефтекамских «Торосом».