Пекин, 18 января, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Представитель китайской аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation (CASC) заявил, что новейшие ракетоносители Long March-5 и Long March-7 совершат свои первые полеты в июне и конце сентября этого года.

queqiaoba.com Long March-7

Представитель CASC Ли Тунюй сообщил, что в настоящее время первая китайская тяжелая ракета Long March-5 тестируется на космодроме в провинции Хайнань.

Ли Тунюй подчеркнул, что в новых ракетоносителях используется экологически чистое топливо. Long March-5 способна доставить до 25 тонн различного груза на околоземную орбиту. Ожидается, что именно эта ракета доставит лунный модуль Chang’e-5, который будет исследовать обратную сторону луны, пишет «Чжунго жибао».

Long March-7 станет основной ракетой для доставки грузов на китайскую космическую станцию, разработка которой ведется в настоящее время. Грузоподъемность ракеты Long March-7 составляет 13,5 тонн.

Обе ракеты были разработаны Академией технологий ракетоносителей КНР по заказу China Aerospace Science and Industry Corporation.