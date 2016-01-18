Вашингтон, 18 января, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Обозреватель The Washington Times и экс-сотрудник Госдепартамента США Дэниел Галлингтон убежден: США должны всерьез рассматривать сценарий, при котором РФ применит ядерное оружие в Сирии. Он убежден, что таким образом Москва попытается устранить противников легитимной власти действующего президента САР Башара Асада.

Марк Абрамов. Американский миротворец. 1962

Галлингтон при этом отмечает, что о такой возможности свидетельствуют слова президента РФ Владимира Путина, отметившего, что применяемые в Сирии ракеты «Калибр» могут нести ядерный заряд.

«Зачем ему это говорить? … Одно можно сказать наверняка: русские уже думают об использовании тактического ядерного оружия в определенных очагах сопротивления в Сирии», — пишет он.

Галлингтон уверен, что Вашингтон должен срочно создать экстренную группу, которая на самом высоком уровне детально изучит данный вопрос.

В декабре 2015 г. российский лидер Владимир Путин поручил Минобороны РФ проанализировать результаты ударов по ИГ новым высокоточным оружием. Президент отметил, что, хотя новое оружие может оснащаться боеголовками с ядерным наполнением, «в борьбе с террористами это не нужно».