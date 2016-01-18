Вашингтон, 18 января, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала отношения с президентом России Владимиром Путиными «интересными», сообщает USA Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Об этом бывший госсекретарь США заявила в рамках теледебатов, которые проходили 17 января в США. Свои отношения с Путиным она характеризовала как «интересные», основанные на уважении.

«У нас были непростые моменты в работе. Я могу сказать, что он один из тех, с кем нужно постоянно входить в конфронтацию, потому он, как и многие задиры, будет делать то, что захочет, если ему не говорить «нет», — заявила бывшая первая леди.