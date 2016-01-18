Село Верх-Камышенка, Алтайский край, 18 января, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Двухэтажное здание Дома культуры в селе Верх-Камышенка уже десятый месяц функционирует совсем без крыши. Конструкцию снесло напрочь порывами ветра 25 марта 2015 года. С тех самых пор в помещениях клуба поселилась «тоска зеленая». Причем, «зеленая» в полном смысле слова — стены многих кабинетов покрывает едкая зеленая плесень и грибок. Деревянные доски пола прогнили до дыр. С потолка и стен то и дело отваливаются куски штукатурки и потолочной плитки. А находившаяся в клубе библиотека, насчитывавшая некогда до 7 тыс. экземпляров книг, почти уничтожена. Редактор ИА REGNUM (Алтайский край) Светлана Шаповалова попыталась разобраться в происходящем на месте.

ИА REGNUM Так выглядят стены в библиотеке, расположенной в доме культуры алтайского села Верх-Камышенка

«У нас вода ручьем с потолка, а мы дискотеку проводим»

Всей суровостью происходящего можно проникнуться уже при въезде в Верх-Камышенку. Первое, что «встречает» въезжающих, — заброшенный остов кирпичного здания — бывшего магазина. А искомый сельский Дом культуры отказался рядом, стоящим чуть поодаль. Одна из его стен, состоящая из выпадающих стеклянных кирпичей, дыры в которых заткнуты тряпицами, далеко не самое неприглядное зрелище.

И даже более десятка емкостей в холле клуба, призванных собирать падающие с потолка капли, не могли впечатлить так, как помещения на втором этаже, где располагались библиотека, горница и стрелковый тир.

ИА REGNUM Так выглядит одна из стен дома культуры в алтайском селе Верх-Камышенка

«Крышу в конце ноября 2014 года нам установила строительная фирма из Барнаула, победившая в конкурсе на выполнение контракта, цена которому — 300 тыс. рублей. Но радоваться обновке пришлось недолго. 25 марта 2015 года конструкцию снесло. И не сказать, чтобы ветер в тот день ураганный был: кроме нашей крыши в поселке больше ничего не отвалилось. С тех пор и начались серьезные проблемы», — поясняет заведующая филиалом поселкового Дома культуры Татьяна Можайцева.

Из разговора с главой сельсовета — Александром Колташевым — выяснилось, что строители, несмотря на данную на 5 лет гарантию, не захотели ничего восстанавливать за свой счет. После долгих препирательств пришлось подавать заявление в суд. Для этого дела глава поселка даже нанял адвоката на собственные деньги. Тот, побывав в клубе, заявил, что до проведения экспертизы трогать в здании ничего нельзя. Вот и не трогали. Почти год.

По словам заведующей Домом культуры Татьяны Можайцевой, экспертиза состоялась только в ноябре 2015 года. Насчитали 500 тыс. рублей причиненного зданию ущерба. Но даже если суд, заседание которого назначено на 26 января 2016 года, предпишет строителям выплатить всю причитающуюся сумму, отсуженных денег вряд ли хватит на покрытие ущерба: здание без крыши, заливаемое дождями, пришло в ужасающее состояние.

ИА REGNUM Фрагмент потолка в холле дома культуры алтайского села Верх-Камышенка

«Весной и летом нас заливали дожди, а в декабре на Алтай пришла оттепель, и мы «поплыли». Отсырела проводка, погас почти весь свет. Дошло до того, у нас в клубе вода ручьем с потолка, а мы дискотеку проводим. А что делать? У нас поселок — 600 человек, много молодежи. Пойти-то больше некуда, вот и просятся к нам. Что делать? Проводим мероприятия на свой страх и риск», — рассказывает Татьяна Можайцева.

«Выпросить свет» работникам Дома культуры удалось аккурат под Новый год.

«Мы пришли в кабинет нашего главы и сказали, что пока не починят проводку, так и будем здесь сидеть», — отметила культорганизатор Маргарита Малеева. Каково же было удивление работников Дома культуры, когда электричество в холле починили за 10 минут. «Чинили всего ничего, а света не было полгода», — сокрушается культорганизатор.

На вопрос о причине такого пренебрежительного отношения к единственному в селе очагу культуры женщины ответили: «Нет у нас нормальной власти ни в деревне, ни в районе. Кому мы только не говорили о наших бедах, все бесполезно. Приезжал к нам даже краевой депутат — единоросс Сергей Серов. Посмотрел на все происходящее и пообещал: «Будет вам новая крыша». На этом все и закончилось — только бумагу отписал. На вас, журналистов, теперь вся надежда, помогите нам, пожалуйста», — вопрошает Маргарита Малеева.

«Время читать»

Под шум отваливающихся со «стеклянной» стены кусков цемента поднимаемся с культработниками на второй этаж клуба и словно попадаем в самую «душу» застарелого болота. Вода на полу, вода на стенах и потолке. Удушающий от застарелой плесени воздух. Потеки зеленых разводов на стенах.

ИА REGNUM Стеллажи и фрагмент стены с картотекой в библиотеке дома культуры алтайского села Верх-Камышенка

Этой «красотой» оброс кабинет библиотеки. Все, что осталось от некогда уютного помещения, представляет собой жалкое зрелище. Впечатлили портрет Владимира Путина на заплесневелой стане и агитка «Время читать» с фотографией алтайского губернатора.

«Издевательство. Время надеть респиратор и бежать из клуба не глядя», — подумалось мне. Тем более что книг в библиотеке почти не осталось.

«Новая» жизнь библиотеки

Большую часть литературы вывезли по осени в маленькое помещение, расположенное рядом с кабинетом главы сельпо. Но в Доме культуры нашлись вполне целые книги и детские книжонки в мягкой обложке. Многие их них были свалены горкой в углу «библиотеки». Испытала культурный шок, когда узнала, что еще более внушительная куча художественной литературы находится… на улице. Под снегом, возле туалета.

«Книги пришли в негодность из-за плесени. По этой причине руководство не разрешило брать испорченные книги в новое помещение, которое мне предоставили для библиотеки. Грибок поразил бы и другие фолианты», — пояснила библиотекарь Зинаида Железнякова.

По ее словам, все 4 года, что она работает в этой должности, спасать книжный фонд от сырости приходится постоянно.

ИА REGNUM Портрет Владимира Путина на заплесневелой стене библиотеки в доме культуры алтайского села Верх-Камышенка

«Заливало библиотеку и раньше, до того, как снесло крышу. Книжные стеллажи у меня постоянно находились под пленкой, но никому до этого дела не было. А когда это ЧП с крышей произошло, то в библиотеке и вовсе потоп образовался. В дождь в помещении лило так же интенсивно, как на улице. Но нам до проведения экспертизы что-либо делать в помещении запретили. Я сделала все, что могла, и дышала плесенью, разбирая, просушивая и сортируя уцелевшие книги. Потом о здоровье задумываться стала», — делится наболевшим библиотекарь. Она надеется, что акция по сбору денег на новую крышу окажется результативной.

«По копеечке»

Действительно, зайдя в любой их поселковых магазинов, на прилавке можно встретить «копилки». «Бросают редко, по копеечке. Денег у сельчан нет. Часто продукты в долг давать приходится. Но за клуб многие переживают», — поделилась информацией продавец.

ИА REGNUM Фрагмент заплесневелой стены в библиотеке дома культуры алтайского села Верх-Камышенка

«Многие бывшие жители Верх-Камышинки, когда узнают, в каком состоянии находится наш клуб, жертвуют деньги. Недавно один вахтовик целых 500 рублей передал. Помогают в сборе денег даже из Германии! Там объявили акцию «10 евро на крышу», — рассказала жительница села Татьяна Сикова. Говорит, это ее дети, приехав однажды в клуб на мероприятие, посвященное Дню матери, ужаснулись состоянию Дома культуры и инициировали сбор средств. По предварительным подсчетам, уже собрано около 7 тыс. рублей.

За что воевали?

Уезжала из поселка с тяжелым сердцем. Сложно представить, что сказал бы прославленный земляк — Герой Советского Союза Александр Афанасьевич Чирков — чья могила находится в Верх-Камышинке, если бы он узнал, что немцы помогают собирать деньги на клуб, расположенный в его родном селе? Что бы сделал ветеран, если бы смог увидеть, во что превратилось любимое сельчанами здание?

Кстати, его портрет работникам клуба удалось сберечь. Но стоит картина на полу одного из кабинетов разрушающегося Дома культуры, ждет достойного места и достойного к себе отношения. Вот только дождется ли?