Вашингтон, 18 января, 2016, 02:43 — ИА Регнум. В воскресенье, 17 января, ступень ракеты-носителя Falcon 9 жестко приземлилась на морскую платформу в Тихом океане. Сегодня глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию приземлившейся ракеты.

Скриншот с twitter.com/elonmusk «Большие куски»

Не без иронии Маск отметил: «В этот раз хотя бы куски были больше! Сейчас я преисполненный оптимизма ожидаю предстоящую посадку ракеты».

ИА REGNUM ранее сообщало, что компания SpaceX в своем микроблоге 17 января проинформировала о том, что специалистам не удалось организовать мягкую посадку ракеты-носителя на плавучую платформу в Тихом океане.

В сообщении, опубликованном в Twitter частной компании, говорилось, что во время посадки сломалась опора первой ракеты-носителя, предназначавшейся для посадки. Это не первая неудачная попытка разработчиков SpaceX осуществить приземление ступени Falcon 9 так, чтобы ее можно было использовать повторно.

Лишь раз специалистам компании удалось осуществить контролируемый спуск ракеты-носителя. Это произошло в декабре прошлого года, когда SpaceX успешно приземлила Falcon 9 на бывшей базе ВВС США в 10 км от точки отправления.