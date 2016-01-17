Вашингтон, 17 января, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Специалистам частной компании SpaceX не удалось осуществить мягкую посадку на плавучую платформу в Тихом океане первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Об этом компания SpaceX сообщила в своем Twitter.

SpaceX Photos Пуск ракеты Falcon 9

«Первая ступень в расчетном месте на плавучей платформе, однако это жесткая посадка: сломана предназначенная для посадки опора», — говорится в сообщении компании.

Отметим, что предыдущие попытки осуществить управляемый спуск нижней ступени Falcon 9 на морскую платформу также завершились неудачно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии был произведен запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником NASA.

Старт ракеты-носителя был дан в 21:42 мск, отделение первой ступени произошло в расчетное время через 3 минуты после старта.

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