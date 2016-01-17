Москва, 17 января, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Справедливой ценой на «черное золото» является уровень в 40−50 долларов за баррель. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телепередачи «Вести недели».

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«Сейчас мы видим, что идёт снижение добычи тяжёлой нефти, трудноизвлекаемой нефти, сланцевой нефти, и мы считаем, что восстановление потребует ещё как минимум один год, полтора года, — говорит он. — Баланс спроса и предложения начнёт выравниваться».

Новак также добавил, что на сегодняшний день главной задачей для РФ является диверсификация экономики и уменьшение ее зависимости от углеводородов, пишет «Говорит Москва».

По мнению министра, это даст возможность повысить конкурентоспособность промышленности и внедрять инновационную продукцию. В то же время появится возможность для развития экспорта продукции сельского хозяйства и машиностроения.