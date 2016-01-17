Вашингтон, 17 января, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником NASA произведен 17 января с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, сообщает Вести.Ru.

nasa.gov Спутник Jason-3

Старт ракеты-носителя был дан в 21:42 мск, отделение первой ступени произошло в расчетное время через 3 минуты после старта.

Предполагается, что Falcon 9 выведет на промежуточную орбиту предназначенный для мониторинга уровня мирового океана спутник Jason 3.

Компания-разработчик SpaceX также намерена в очередной раз предпринять попытку управляемого спуска нижней ступени ракеты на морскую платформу в Тихом океане с целью ее повторного использования.