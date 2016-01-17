Вашингтон, 17 января, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Если Иран продолжит реализацию своей ракетной программы, власти США снова введут санкции против этой страны. Об этом заявил президент Барак Обама, выступая со специальным обращением по случаю реализации соглашения с Ираном по ядерной программе.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Доцент

Глава Белого дома подчеркнул, что «США решительно продолжат поддерживать санкции в связи с нарушением прав человека в Иране, в связи с поддержкой терроризма со стороны Ирана и в связи с иранской ракетной программой».

Вместе с тем, достигнутое соглашение отрезает «все пути к тому, чтобы Иран мог создать ядерную бомбу», — отметил Обама.

Однако, по словам американского лидера, это «не решает всех проблем, существующих между США и Ираном», пишет Вести.Ru.

Читайте также: После отмены санкций Иран получит доступ к активам на сумму $50 млрд