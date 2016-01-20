Севастополь, 20 января, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В Севастополе продолжается противостояние назначенного губернатора Сергея Меняйло и одного из лидеров «Крымской весны», председателя Заксобрания города Алексея Чалого, который подал заявление об отставке. Перипетии этой политической войны анализировал постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков.

Севастополь. Здание панормы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг..» Открытка. 1989

Заявление об отставке Чалого — в любом случае не конец этой войны. И это ставит перед Москвой непростые вопросы. Что делать, кого менять? Или оставить все как есть и дать разгореться конфликту, которым наверняка воспользуются враждебные власти силы?

Конфликт между губернатором-назначенцем и избранным главой Заксобрания — не новость для России. В 90-е подобными конфликтами были полны регионы России. И у Москвы в принципе есть большой опыт по этой части. Есть и стандартные решения разной степени эффективности и потенциальной опасности.

Кремль в любом случае должен что-то предпринимать — Севастополь нужно активно развивать, но местным властям явного не до того.

Кто потом будет виноват в том, что возможную неудовлетворенность людей своим положением могут оседлать радикалы, например, пантюркистского толка? Пока вместо того чтобы заниматься социально-экономическим развитием региона господа Чалый и Меняйло занимаются боданием на узеньком мостике.

Подробности читайте здесь: Чалый и Меняйло. Чем закончится«битва за Севастополь»?

Все статьи автора: Михаил Нейжмаков