Политическая война в Севастополе тянет Крым в российские 90-е
Севастополь, 20 января, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В Севастополе продолжается противостояние назначенного губернатора Сергея Меняйло и одного из лидеров «Крымской весны», председателя Заксобрания города Алексея Чалого, который подал заявление об отставке. Перипетии этой политической войны анализировал постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков.
Заявление об отставке Чалого — в любом случае не конец этой войны. И это ставит перед Москвой непростые вопросы. Что делать, кого менять? Или оставить все как есть и дать разгореться конфликту, которым наверняка воспользуются враждебные власти силы?
Конфликт между губернатором-назначенцем и избранным главой Заксобрания — не новость для России. В 90-е подобными конфликтами были полны регионы России. И у Москвы в принципе есть большой опыт по этой части. Есть и стандартные решения разной степени эффективности и потенциальной опасности.
Кремль в любом случае должен что-то предпринимать — Севастополь нужно активно развивать, но местным властям явного не до того.
Кто потом будет виноват в том, что возможную неудовлетворенность людей своим положением могут оседлать радикалы, например, пантюркистского толка? Пока вместо того чтобы заниматься социально-экономическим развитием региона господа Чалый и Меняйло занимаются боданием на узеньком мостике.
Подробности читайте здесь: Чалый и Меняйло. Чем закончится«битва за Севастополь»?
Все статьи автора: Михаил Нейжмаков