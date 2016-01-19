Киев, 20 января, 2016, 01:44 — ИА Регнум. Вызвавшая в начале 2016 года ажиотаж в патриотической украинской прессе тема возможного примирения с Россией сводится к единственному, по сути, тезису — пусть русские сначала заплатят!

Timm Suess Кассовый аппарат

Постоянный автор ИА REGNUMЯков Рудь проанализировал доводы сторонников и противников возможного примирения с Россией, и сделал вывод, что примирение возможно, если Россия оплатит выставленный укропатриотами счет.

Западные патроны единственное на что действительно оказались щедры, так это на посулы. Вопрос, что двигало народом Украины, когда он на Майдане окончательно порывал с Россией, лучше оставить социальным психологам. Здесь лишь стоит отметить, что «дураков», готовых изымать из своих экономик то количество ресурсов, которое изымала Россия для Украины, не сыщешь днем с огнем.

Очевидно, что хунте, чтобы удержаться у власти, необходимо удержать стремительно несущуюся ко дну экономику страны. Для этого всего-то и нужно, что перестать воровать и остановить гражданскую войну. Ни того, ни другого они делать не хотят, да и не могут.

В ситуации, когда Запад оказался слишком прижимистым, единственное, что остается — это убедить Россию в необходимости финансовых вливаний. Убедят ли? Не хочется верить в то, что российская власть настолько наивна и последние два года ее ничему не научили.

Конечно же, и из гуманитарных, и, тем более — из политических соображений помогать братскому народу необходимо. Что предпримет российское руководство в сложившихся обстоятельствах, покажет самое ближайшее время.

Подробности читайте здесь: Гордая Украина отвергает мир с русскими и требует их полной капитуляции

Все статьи автора: Яков Рудь