Москва, 20 января, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Гайдаровский форум, на который собрались творцы нынешней российской экономики, запомнится рядом острых высказываний этих творцов о своем творении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Глава Сбербанка и бывший министр экономического развития Герман Греф назвал Россию страной-дауншифтером. Бывший министр финансов Алексей Кудрин будущие успехи видит только в повышении пенсионного возраста, а правительство в целом готовит 10%-ный секвестр бюджета и приватизацию приносящих доход активов.

Обозреватель ИА REGNUM Юрий Баранчик проанализировал отклики российской блогосферы о прошедшем на минувшей неделе Гайдаровскому форму.

Собравшиеся на Гайдаровский форум творцы и исполнители нынешнего либерального курса (надо отметить, уже традиционно) громогласно объявляли банкротство проводимой ими политики и так же традиционно обвиняли в этом кого угодно, только не себя, любимых.

Соответственно, и предложенные на форуме рецепты по выводу страны из кризиса не вышли за рамки их обычных советов (которые и породили нынешнюю ситуацию) вроде «продадим последнюю госсобственность» или «сбросим оставшиеся социальные обязательства с парохода современности». Или сокращение бюджета на 10% и продажу части госпакета «Роснефти» кто-то, кроме наших либералов, может рассматривать иначе?

Подводя итоги, нужно признать, что каких-либо серьезных предложений по инфраструктурному изменению экономики на Гайдаровском форуме так и не прозвучало. А в связи с этим всё острее звучит вопрос об адекватности части нашего правящего класса встающим перед страной вызовам.

Подробности читайте здесь: Либерал признался: Россия проиграла. Менять Россию или либералов?

Все статьи автора: Юрий Баранчик