Тель-Авив, Израиль, 17 января, 2016, 15:46 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Хакеры

Официальный сайт посольства Российской Федерации в Израиле подверглось атаке хакеров, предположительно из Турции.

Сегодня, 17 января, официальный сайт посольства России в Израиле был взломан. На сайте были размещены флаги Турции и надписи на турецком языке.

В настоящее время сайт дипломатического представительства недоступен.

Посольство РФ в Израиле пока никак не прокомментировало ситуацию.

Стоит отметить, что сайт консульского отдела российского посольства в Израиле продолжает работать в штатном режиме, так как расположен в доменной зоне «.ru» и от хакерской атаки не пострадал.