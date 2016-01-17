Турецкие хакеры атаковали сайт российского посольства в Израиле
Тель-Авив, Израиль, 17 января, 2016, 15:46 — ИА Регнум.
ИА REGNUM
Хакеры
Официальный сайт посольства Российской Федерации в Израиле подверглось атаке хакеров, предположительно из Турции.
Сегодня, 17 января, официальный сайт посольства России в Израиле был взломан. На сайте были размещены флаги Турции и надписи на турецком языке.
В настоящее время сайт дипломатического представительства недоступен.
Посольство РФ в Израиле пока никак не прокомментировало ситуацию.
Стоит отметить, что сайт консульского отдела российского посольства в Израиле продолжает работать в штатном режиме, так как расположен в доменной зоне «.ru» и от хакерской атаки не пострадал.