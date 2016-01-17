Рупольдинг, Германия, 17 января, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Украинская женская сборная по биатлону выиграла эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира. Соревнования проходили сегодня, 17 января в германском Рупольдинге.

gunsamerica.com Ружье для биатлона

В состав украинской команды входили: Ирина Варвинец, Юлия Джимма, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушина.

Украинки использовали четыре дополнительных патрона и получили всего один штрафно круг. На дистанцию им понадобилось один час 16 минут 14,2 секунды.

Второе место заняла германская команда. На третьем — итальянки. При этом германская команда в составе Каролин Хорхлер, Мириам Гесснер, Марен Хаммершмидт и Лауры Дальмайер пробежала два штрафных круга и использовала 11 дополнительных патронов. От украинок немки отстали всего на 1,2 секунды.

Итальянки штрафные круги не бегали, использовали 10 дополнительных патронов, но отстали от лидеров аж на 43,8 секунды.

Российская сборная пришла четвертой.

Шестой этап Кубка мира пройдет 21−24 января в итальянской Антерсельве.