Москва, 17 января, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что 10-процентное сокращение расходов бюджетов министерств и ведомств в 2016 года — это максимум на что может пойти правительство без серьезных изменений структуры бюджета. Об этом Силуанов заявил в эфире телеканала НТВ сегодня, 17 января.

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«Сокращение на 20% — это ведет уже к серьезному изменению структуры бюджета. 10-процентное ужимание расходов — это сегодня максимально возможное решение», — сказал глава Минфина.

Ранее на этой неделе Силуанов уже сообщал, что правительство Российской Федерации приняло решение об оптимизации бюджета. Всем министерством и ведомствам велено до середины января подготовить и представить в Минфин свои предложения о сокращении расходов на 10%. По расчётам финансового ведомства это даст федеральному бюджету 2016 года дополнительные 512 млрд рублей.

Силуанов подчеркнул, что правительство вырабатывает четкий план действий, так как улучшения экономической ситуации не предвидится. При этом глава Минфина подчеркнул, что социальные обязательства государства будут выполнены, «несмотря ни на что».

Примечательно, что Минфин предлагает сократить бюджет из расчета среднегодовой цены на нефть в $40 за баррель. Однако, уже сейчас нефть стоит меньше $30 за баррель и удорожания пока не предвидится.