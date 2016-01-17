Пекин, 17 января, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Китайской Народной Республике открылся железнодорожный мост с самым длинным пролетом в мире. Об этом сегодня, 17 января, сообщает агентство «Синьхуа».

twitter.com/PDChina Строительство моста

Сообщается, что железнодорожный мост с самым длинным в мире пролетом открылся в провинции Юньнань на границе Хунхэ-Хани-Ийского и Вэньшань-Мяо-Чжуанского автономных округов.

Инженерное сооружение соединяет между собой берега горной реки Наньпаньцзян, возвышаясь над поверхностью воды на 270 метров.

Длина основного пролета моста — 416 метров. Общая протяженность сооружения — 852 метра. В ходе работ над сооружением подобного моста инженеры использовали более 40 новаторских предложений. Мост стал уникальным техническим достижением Поднебесной.