Калуга, 17 января, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Трое граждан Украины бойко торговали в Калуге спайсом и солями. Как сообщает 17 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию калужского управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, заезжие наркоторговцы рассылали на телефоны калужан сообщения о том, где можно забрать наркотики.

rusnext.ru Пакетик со спайсом.

При личном досмотре граждан Украины и обыске в арендуемой ими квартире было изъято более 300 граммов наркотических веществ, что является особо крупным размером. Здесь же были обнаружены наркотические вещества в фасовочных пакетах из-под зелёного чая и электронные весы. Впрочем, свою причастность к товару задержанные отрицают, уверяя, что наркотики им подбросили.

Возбуждено уголовное дело. Наркоторговцам грозит наказание от 10 лет лишения свободы.