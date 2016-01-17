Ташкент, 17 января, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Объем урожая хлопка-сырца в Узбекистане к 2020 году будет поэтапно сокращен до 3 миллионов тонн с 3,35 миллиона тонн в 2015 году, заявил президент страны Ислам Каримов, выступая на заседании правительства, посвященного итогам в 2015 года.

GlobalAdaptation Сбор хлопка в Узбекистане

«Этот объем хлопка-сырца позволит, с одной стороны, полностью обеспечить потребности, прежде всего текстильной и легкой промышленности, в сырье с учетом его глубокой переработки, с другой — сохранить твердые позиции нашей страны как поставщика хлопкового волокна и его производных на мировые рынки», заявил Каримов.

По словам президента, за счет сокращения производства хлопка-сырца на 350 тысяч тонн высвобождается порядка 170,5 тысячи гектаров поливных земель, «при этом, как правило, высвобождаются земли с низким бонитетом, где урожайность хлопчатника не превышает 12−15 центнеров с гектара».

«Немаловажное значение имеет и тот факт, что в последние годы имеет место резкое падение цен и востребованности хлопкового волокна на мировом рынке», отметил он. На посевных площадях, освобождаемых из-под хлопчатника, по словам Каримова, в первую очередь будут высеваться овощные культуры, в том числе картофель, кормовые, масленичные культуры, создаваться сады и виноградники.

«В результате оптимизации посевных площадей и внедрения современных агротехнологий к 2020 году предусматривается довести объемы производства зерновых колосовых культур до 8,5 миллиона тонн с ростом на 16,4%, увеличить объем производства картофеля на 35%, других овощей — на 30, плодов и винограда — на 21,5, мяса — на 26,2, молока — на 47,3, яиц — на 74,5%, рыбы — в 2,5 раза», подчеркнул глава Узбекистана.

Ранее представители государственных корпораций Узбекистана и России обсудили вопрос увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию.

Узбекская сторона заверила российских коллег, что республика в значительном объеме способна нарастить поставки своей продукции в Россию и закрыть потребность российского рынка в овощной и плодоовощной продукции и консервах.