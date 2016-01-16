Белград, 17 сентября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков, олимпийский чемпион, вышел в финал чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков Заурбек Сидаков

В полуфинале в весовой категории до 74 кг Сидаков победил азербайджанца Турана Байрамова со счётом 5:1. В финале он встретится с американцем Карлом Дейком. После этой победы Сидаков принёс России лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не огласил регламент участия российских спортсменов в Играх. Таким образом, сейчас эту лицензию можно признать только по спортивному принципу.

Также в финал турнира в весовой категории до 79 кг вышел российский борец вольного стиля Ахмед Усманов. В полуфинальном поединке он одолел представителя Азербайджана Орхана Абасова со счётом 3:0.

Чемпионат мира по борьбе проходит с 16 по 24 сентября. Российские и белорусские борцы допущены на турнир в качестве нейтральных спортсменов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле глава МОК Томас Бах заявил, что окончательного решения о доступе российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже пока не принято. Ранее МОК рекомендовал допускать к соревнованиям российских атлетов только в нейтральном статусе и только в одиночных выступлениях.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что международные спортивные организации, в том числе МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и своей коммерциализации. По его словам, в такой ситуации создание параллельных спортивных структур неизбежно.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 11 сентября заявил, что спортивные власти России активно работают над созданием альтернативных форматов международных соревнований, но сейчас спортсменам следует участвовать в Олимпиадах в качестве индивидуальных атлетов, чтобы сохранять высокий уровень спорта высших достижений в России.