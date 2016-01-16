Санкт-Петербург, 16 января, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Сильный туман наблюдается вечером в субботу, 16 января, в большинстве районов Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Он вызван морозной и безветренной погодой, установившейся в регионе, а также, возможно, последствиями тления на мусорном полигоне. На дорогах резко уменьшилась видимость, сотрудники МЧС призывают водителей и пешеходов к предельной осторожности.

tourblogger.ru Санкт-Петербург. Туман

Небывалый в этом зимнем сезоне туман на фоне 15-градусного мороза и полного штиля опустился на северную столицу. Об ухудшении видимости и дымном запахе еще накануне сообщали в соцсетях жители юго-западной части города. Специалисты МЧС объяснили это тлением мусора на свалке на Волхонском шоссе, которое уже ликвидировали. При этом ядовитых и опасных веществ в воздухе замеры не выявили. Однако вечером в субботу туман окутал уже почти весь город.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило экстренное предупреждение. «В связи с низкой температурой воздуха и отсутствием ветра, в Санкт-Петербурге ожидается плохая видимость. Просим вас соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок, а при движении — снижать скорость, увеличить дистанцию, пользоваться противотуманными фарами и огнями. Пешеходам напоминают о необходимости обозначить себя светоотражающими элементами, быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

«Кировский район то ли в тумане, то ли в смоге, не пахнет. Наш район избранный или весь Питер такой?! Кого еще накрыло, кому пахнет и кому не пахнет — добавляйте фото», — написала одна из жительниц города в популярной городской группе в соцсети. В ответ петербуржцы стали размещать свои фотографии окутавшего город тумана и оставлять комментарии, подтверждающие, что ухудшение видимости наблюдается повсеместно.

В воскресенье, 17 января, в Петербурге обещают небольшой снег, ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью минус 19−21 градус, в пригородах до минус 24 градусов, днем минус 10−12 градусов. На дорогах снежный накат, гололедица.