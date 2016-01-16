Берлин, 16 января, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии и глава правящей в ФРГ в составе коалиции партии «Христианско-социальный союз» Хорст Зеехофер намерен подать иск в Конституционный суд Германии, если канцлер Германии Ангела Меркель не предпримет необходимые меры для наведения порядка на участках границы страны.

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«В ближайшие 14 дней мы будем просить федеральное правительство в письменной форме установить на границах предписываемые законодательством отношения», — сказал политик.

Зеехофер подчеркнул, что если федеральное правительство этого не сделает, «правительству Баварии не останется ничего другого, как обратиться в Конституционный суд», пишет RT.

Отметим, что недовольство чиновника вызвано ситуацией с беженцами в стране. По его словам, все ресурсы Баварии по приему мигрантов уже исчерпаны.