Белград, 16 января, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Команда Голландии с самого начала матча уверенно повела, сделав хороший задел в три мяча уже в первой четверти. В дальнейшем россиянки, как не старались, не смогли создать соперницам серьёзных проблем, но рассчитывать на это было трудно, сегодня голландки явно сильнее. Надо отметить, что со сборной Венгрии голландки расправились примерно так же, как и с россиянками. Правда разница забитых и пропущенных мячей в итоге у венгерок лучше, чем у россиянок.

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Россия — Нидерланды 7:14 (2:5, 2:3, 1:3, 2:3)

Завтра, 17 января, мужская сборная России сыграет в 1/8 финала с ватерполистами Германии, а женская сборная России теперь в последнем матче группового турнира сыграет со сборной Венгрии, причём россиянкам для того, чтобы занять второе место нужна только победа.

Таблица розыгрыша женского чемпионата Европы по водному поло здесь.

Таблица розыгрыша мужского чемпионата Европы по водному поло здесь.