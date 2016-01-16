Нальчик, 16 января, 2016, 14:49 — ИА Регнум. На Эльбрусе обнаружено тело альпиниста, который пропал четыре дня назад. Об этом сегодня, 16 января, сообщает МЧС по Кабардино-Балкарии.

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Сообщается, что тело обнаружено на высоте 4800 метров на восточном склоне Эльбруса. Спасатели спускают тело.

Ранее стало известно, что 12 января на Эльбрусе пропали двое туристов. Одного из пропавших — уроженца Крыма — нашли живым. Спасатели помогли ему спуститься.

Уроженец Минска Дмитрий Рубин погиб при восхождении на вершину. По предварительным данным, он сорвался и разбился насмерть.