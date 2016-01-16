Уагадугу, 16 января, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Жертвами атаки террористов на отель Splendid в столице Буркина-Фасо Уагадугу стали 23 человека, среди них представители 18 стран. Об этом сегодня, 16 января, сообщает AFP со ссылкой на источник в сфере безопасности.

200stran.ru На улицах Уагадугу

Из Уагадугу поступают противоречивые сообщения. Ранее силовики сообщали, что террористы атаковали кафе и отель Splendid. В отеле были взяты заложники, большинство из которых иностранцы. Отель и близлежащие здания загорелись.

Силовики пошли на штурм. Известно, что из отеля им удалось вывести 126 заложников. 23 человека погибли, среди них граждане 18 государств. В отеле часто останавливались представители западных стран и работники ООН.

Однако позже стали появляться сообщения, что силовики приступили к штурму отеля Yibi, расположенного неподалеку. Там силовики ликвидировали четырех боевиков. При этом двое нападавших были женщинами.

По предварительным данным, к атаке причастны боевики группировки «Аль-Мурабитун», связанной с «Аль-Каидой». В ноябре 2015 года боевики этой группировки захватили отель в столице Мали.