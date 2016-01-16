Бразилиа, 16 января, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Президент Бразилии Дилма Руссефф заявила, что главной заботой правительства — предотвратить рост безработицы. Заявление было сделано на завтраке с журналистами в Planalto Palace (резиденция правительства). В качестве одного из путей решения проблемы Дилма Руссефф назвала увеличение налога на финансовые операции, сообщает La Radio del Sur.

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Накануне встречи президента Дилмы Руссефф с журналистами Бразильский институт географии и статистики опубликовал на официальном сайте данные, что уровень безработицы в стране вырос на 9 процентов в период с августа по октябрь 2015 года. В докладе также сказано, что более 9 миллионов человек не смогли найти работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовые институты Бразилии предполагают, что падение ВВП в 2016 году достигнет 2,99%. Более ранний прогноз равнялся 2,95%. Тем не менее, в 2017 году ожидается восстановление бразильской экономики, предполагается, что рост ВВП составит 0,86% (предыдущий прогноз равнялся 1%), комментирует Agencia Brasil.