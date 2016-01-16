Тайбэй, 16 января, 2016, 14:02 — ИА Регнум.

На выборах главы администрации Тайваня лидирует кандидат от оппозиционной «Демократической прогрессивной партии» (ДПП) Цай Инвэнь. Об этом сегодня, 16 января, сообщает тайваньский телеканал TVBS.

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Выборы главы Тайваня проходят сегодня. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (3:00 мск) и закрылись в 16:00 (11:00 мск). По действующему на Тайване законодательству выбирать могли все граждане, достигшие 20-летнего возраста. Голосование велось на 15 тысячах избирательных участков.

Центральная избирательная комиссия Тайваня сообщает, что по предварительным данным в голосовании приняли участие более 18,7 млн человек.

Вместе с выборами главы администрации проходили выборы 113 членов местного законодательного органа — Законодательного юаня. Результаты выборов должны быть объявлены сегодня вечером.

Избирательные комиссии подсчитали пока около 2 млн голосов. По предварительным данным лидирует Цай Инвэнь от ДПП. Он пока набрал 54,87%. На втором месте с 34,55% голосов идет Чжу Лилунь (Эрик Чу) от партии Гоминьдан. На третьем месте — Сун Чуюй (Джеймс Сун) от «Первой Народной партии».