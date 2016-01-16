Киев, 16 января, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Если минские договоренности по Донбассу не будут выполнены, конфликт там может быть заморожен. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Виктория Нуланд в интервью BNS, которое цитируют украинские СМИ.

travelpod.com Белый дом. Вашингтон

Нуланд уверена, что первое задание минских соглашений — обеспечить реальное прекращение огня.

«Первый вызов — прекратить убийства людей, чтобы можно было перейти к другим частям Минских договоренностей, включая политическое решение, реальные выборы в соответствии с украинским законодательством, которое соответствует стандартам ОБСЕ, отвод зарубежной военной техники и военных и возвращение контроля над границами», — сказала американский дипломат.

В то же время Нуланд подчеркнула, что если минские соглашения не будут выполнены, ситуация в Донбассе может стать опасной не только для Украины, но и для США.

«Все мы должны работать, чтобы Минские соглашения были проведены в жизнь, потому что иначе у нас будет как минимум замороженный конфликт, а, возможно, еще хуже — постоянная опасность для Украины и для себя», — сказала Нуланд.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января многочасовая встреча помощника президента России Владислава Суркова с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд прошла за закрытыми дверями на территории государственной резиденции в курортном городке Пионерский (Калининградская область). По итогам переговоров комментариев для прессы не было.