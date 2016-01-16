Одесса, Украина, 16 января, 2016, 12:40 — ИА Регнум.

Экс-президент Грузии, нынешний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назначил своего советника, бывшую российскую оппозиционерку, дочь экономиста ельцинских времен Егора Гайдара Марию Гайдар своим заместителем. Об этом сегодня, 16 января, сообщает «Укринформ» со ссылкой на сотрудника отдела коммуникаций Одесской ОГА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мария Гайдар

Сообщается, что Саакашвили подписал приказ о назначении Гайдар своим заместителем. Приказом предусмотрено, что Гайдар продолжит заниматься сферами социальной защиты и здравоохранения.

Мария Гайдар в 2009—2011 годах была вице-губернатором Кировской области. Она выступала на стороне несистемной оппозиции. Позже стала советником губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили.

На Украине многие выступали против назначения Гайдар, однако президент Петр Порошенко дал ей украинское гражданство. Саакашвили назначил её своим советником. Гайдар выдвигалась в депутаты одесского областного совета от пропрезидентского «Блока Петра Порошенко «Солидарность».