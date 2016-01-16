Уагадугу, 16 января, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Из захваченного в Уагадугу отеля Splendid силовики Буркина-Фасо вывели уже 126 заложников. Об этом сегодня, 16 января, сообщает AFP со ссылкой на министра коммуникаций Буркина-Фасо.

sadda.co Контртеррористическая операция. Уагадугу

Сообщается, что в ходе штурма отеля уже ликвидировано трое нападавших.

Рано утром 16 января силовики Буркина-Фасо начали штурм отеля Splendid, который накануне захватили боевики группировки «Аль-Мурабитун», связанной с Аль-Каидой. Известно, что эта же группировка захватывала отель в столице Мали в ноябре 2015 года.

Руководство городской больницы Уагадугу сообщило, что по меньшей мере 20 человек погибли и ещё 15 получили ранения. Пожарные службы Уагадугу сообщили, что в горящем ресторане напротив отеля обнаружены десять трупов.

Также сообщается, что пожар перекинулся на само здание отеля. Изнутри доносятся крики. Возле здания горит около десятка автомобилей.