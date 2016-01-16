Нальчик, 16 января, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В Нальчике в ходе контртеррористической операции ликвидировано уже три боевика. Об этом сегодня, 16 января, передает «Русская служба новостей».

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Силовая операция в Нальчике началась накануне, 15 января. На части территории столицы Кабардино-Балкарии, ограниченной улицами Идарова, Хмельницкого, Фурманова и 9 января, был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Сообщалось, что в одном из частных домов по улице Циолковского скрываются боевики. Они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего завязался бой.

Ночью перестрелка утихла, а сегодня утром возобновилась. Силовики сообщили, что на данный момент уничтожены три боевика.