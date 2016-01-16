Вена, 16 января, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, прибывший сегодня в Вену (Австрия) на переговоры по исполнению соглашения по Иранскому атому, заявил, что санкции в отношении его страны будут сняты 16 января.

atomvestnik.ru Бушерская АЭС

Напомним, 14 июля 2015 года «шестерка» международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) достигли исторического соглашения с Ираном по урегулированию ядерной программы Тегерана.

Долгие переговоры завершились принятие совместного всеобъемлющего плана действия. Выполнение этого плана снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Европейского союза.

Согласно договору, МАГАТЭ должна подтвердить соблюдение Ираном всех пунктов. Как только это произойдет, санкции Совбеза ООН и часть санкций США и Евросоюза будут сняты.