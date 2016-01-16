Куала-Лумпур, 16 января, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Полиция Малайзии задержала боевика из террористической группировки «Исламское государство», который готовил теракт. Об этом сегодня, 16 января, сообщает Reuters.

sinarharian.com.my Полиция Малайзии

Сообщается, что малайзийские полицейские арестовали мужчину накануне на железнодорожном вокзале недалеко от центра столицы страны Куала-Лумпура.

У задержанного были обнаружены оружие и документы, указывающие на причастность к ИГ. Боевик признался полицейским, что планировал подорвать себя.

Напомним, 14 января власти Малайзии объявили высшей уровень террористической угрозы в стране в связи с терактами, произошедшими в последнее время по всему миру.

Меры безопасности усилены в местах массового скопления людей, а также на границе, чтобы террористы не смогли проникнуть в страну.